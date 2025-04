EMPREGO

Fórum debate inclusão de profissionais 50+ no mercado de trabalho em Salvador

Com foco em reinvenção de carreira, empregabilidade e inovação, evento reúne especialistas, cases de sucesso e homenageia Mário Kertész

Salvador será palco, nos dias 10 e 11 de abril, do Fórum 50+: Longevidade Ativa, Produtiva e de Valor, evento que propõe reflexões e soluções práticas para a inclusão de profissionais com mais de 50 anos no mercado de trabalho. O encontro será realizado no auditório da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), a partir das 8h30, com a presença de especialistas nacionais e internacionais.>