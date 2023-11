Fórum que debate economia circular terá participação da Braskem

Fábio Sant´Ana, representante da Cazoolo, vai falar sobre o design do futuro. Crédito: Divulgação

A Braskem irá participar do I Fórum Nordeste de Economia Circular (FNEC), que acontece nesta quinta (23) e sexta-feira (2, com palestras de Fabiana Quiroga, diretora de Economia Circular da empresa na América do Sul, e Fábio Sant´Ana, representante da Cazoolo, empresa de desenvolvimento de embalagens da Braskem, respectivamente. As explanações poderão ser vistas no Museu de Arte da Bahia (MAB) e Museu de Arte Contemporânea da Bahia (MAC). A entrada é gratuita.

Com apresentação do Governo do Estado da Bahia e do movimento Reinventando Futuros, o FNEC, considerado o primeiro fórum de Economia Circular do Brasil, é realizado pelo Instituto IDI. O evento, que acontece até sábado (25), é voltado para profissionais da área, políticos e gestores públicos, estudantes, formadores de opinião, cooperativas, empresários, indústrias, lideranças e tomadores de decisão.

Fabiana Quiroga irá participar do painel “Economia Circular e Políticas Públicas: Rumo a um Brasil Sustentável”, no dia 23 de novembro, das 14h às 15h30, na Sala Mãe Bernardete, no MAB, ao lado de André Ferraro, chefe de gabinete da Secretaria do Meio Ambiente da Bahia e Telines Basilio, presidente da Cooperativa de Coleta Seletiva (Coopercaps), com mediação de Tiago Ciarallo.

Fabiana Quiroga é diretora de Economia Circular da Braskem na América do Sul. Crédito: Divulgação

A Braskem trará sua experiência na promoção da economia circular, pautada em soluções de reciclagem mecânica, para garantir um material reciclado de qualidade e em quantidade, e reciclagem química, focando na transformação dos resíduos plásticos em insumos químicos, combustíveis ou matéria-prima para a fabricação de novos produtos plásticos. O painel ainda irá discutir como as políticas públicas desempenham um papel central na criação de um ambiente favorável à economia circular, além de reforçar a importância de regulamentações, incentivos fiscais e parcerias estratégicas para impulsionar a transição para uma economia mais circular.

“Um dos compromissos da Braskem, em alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, é a eliminação de resíduos plásticos. O caminho está justamente no fortalecimento da economia circular, com a reciclagem, o uso sustentável dos produtos, a geração de trabalho com as cooperativas de materiais recicláveis, por exemplo. É fundamental pensar e estruturar ações para deixar de lado uma economia linear, na qual vivemos, e migrar para a circular, focando no desenvolvimento de toda a cadeia, desde a produção até o pós-consumo”, destaca Fabiana Quiroga, diretora de Economia Circular da Braskem na América do Sul.

Cazoolo

No dia 24 de novembro, Fábio Sant´Ana vai falar sobre “O futuro precisa de um novo design e ele é circular”, no MAC, na sala Maria Felipa, das 14h às 15h. A palestra vai abordar o conceito de design circular, que valoriza a reutilização, reciclagem e redução do consumo de recursos naturais, com foco em um futuro mais sustentável, trazendo o exemplo da empresa Cazoolo, o 1º Centro de Desenvolvimento de Embalagens para Economia Circular do Brasil, inaugurado em 2022, em São Paulo, pela Braskem.

Resultado de um investimento de R$ 20 milhões, o Cazoolo é um hub de inovação gratuito que promove melhorias em toda a jornada de embalagens, desde a sua concepção até o pós-consumo. O espaço funciona como um laboratório colaborativo para que indústria, startups, designers, gestores de marcas e universidades possam criar e cocriar projetos, visando a completa circularidade e o menor impacto ambiental de seus produtos.

Oficina de Economia Circular