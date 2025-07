LUTO

Fotógrafo baiano morre aos 51 anos após luta contra o câncer

Informação foi confirmada por familiares

O fotógrafo baiano Enaldo Santos Pinto, 51 anos, morreu nesta quinta-feira (24). Figura marcante em diversas coberturas jornalísticas da Bahia, o profissional lutava contra um câncer. A informação foi confirmada por familiares no perfil oficial do fotógrafo no Instagram. >