Fotos íntimas da sogra e do tio de cigana morta vazaram dias antes do crime, diz advogada

Poucos dias antes da morte da cigana Hyara Flor Santos Alves , de 14 anos, fotos íntimas da sogra e do tio da vítima juntos foram vazadas na internet. Segundo a advogada da família da adolescente, Janaína Panhossi, o vazamento das imagens foi feito pelo WhatsApp e chegou ao esposo da menina, que também tem 14 anos e é considerado o principal suspeito do crime.

Hyara Flor Santos Alves foi morta no dia 6, em Guaratinga, no extremo-sul da Bahia, com um tiro abaixo do queixo. Segundo a Delegacia Territorial (DT) de Guaratinga, no local do crime, foram apreendidos uma pistola calibre 380, dois carregadores e munições. O caso foi registrado como feminicídio, mas não foram divulgadas mais informações sobre o suspeito.