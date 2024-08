FISCALIZAÇÃO

Fraudes na rede de água passaram de 4 mil no primeiro semestre em Feira de Santana

Mais de 4 mil fraudes na rede de distribuição de água foram flagradas pela Embasa no primeiro semestre de 2024 em Feira de Santana. O montante corresponde a mais de 20 fraudes por dia, entre violações na ligação, desvio de água antes do hidrômetro (by-pass) e ligações clandestinas, os famosos gatos. A estimativa é que o desvio seja de cerca de 180 mil metros cúbicos de água, volume suficiente para abastecer um município como São Gonçalo dos Campos por um mês.

A Embasa conta com 20 equipes de campo, além do pessoal administrativo, dedicadas ao trabalho de identificação e combate às fraudes na rede de água no município. “As ligações clandestinas em Feira tem sido um grande desafio para as nossas equipes. São mais de 50 visitas por dia para identificar, evidenciar e retirar as fraudes”, informa a gerente comercial da Embasa, Salen Brito.