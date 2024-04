MOBILIDADE

Frota de ônibus de Salvador recebe 25 veículos novos; operação começa neste sábado

Os novos ônibus serão distribuídos para três regiões da cidade. Dez deles irão para a linha 1133 – Terminal Acesso Norte x Pernambués, enquanto outros 15 ônibus serão distribuídos para os bairros de Fazenda Grande do Retiro (10 veículos) e Doron/Cabula (cinco veículos), onde irão operar no sistema multilinhas, ou seja, não terão uma linha fixa e poderão atender mais de uma linha do bairro.

No terminal de Fazenda Grande do Retiro, os veículos irão operar nas linhas 0331 – Fazenda Grande do Retiro x Itapuã/Abaete, 0332 – Fazenda Grande do Retiro x Estação da Lapa e a 0333 – Fazenda Grande do Retiro x Barroquinha/Brotas. Já no terminal do Doron/Cabula irão rodar nas linhas 0993 – Doron/Rio das Pedras x Praça da Sé, 1102 – Cabula VI x Lapa, 1130 – Cabula VI x Ondina, 1131 – Cabula VI x Sieiro R1, 1141 – Cabula VI x Ribeira R 1, 1142 – Cabula VI x Ribeira R2 e 1134 – Cabula VI x Pituba.