Fumpres realiza prova de vida automática para aposentados e pensionistas em 2024

Cerca de 10 mil aposentados e pensionistas estão aptos

Publicado em 3 de abril de 2024 às 16:32

Crédito: Otávio Santos/Secom PMS

O Fundo Municipal de Previdência do Servidor de Salvador (Fumpres) anunciou que, em 2024, os cerca de 10 mil aposentados e pensionistas da Prefeitura de Salvador não precisarão realizar a prova de vida através do aplicativo Meu RPPS ou site. Isso porque o procedimento ocorrerá de forma automática, através do Sistema Nacional de Informações de Registro Civil (Sirc).

“Estamos sempre pensando em melhorias e comodidade para o nosso público. Nesse sentido, conquistamos a aplicação do Sirc para que se tornasse viável a não mobilização dos beneficiários, aposentados e pensionistas para a realização da prova de vida. Portanto, teremos prova de vida em 2024, seguindo o decreto 33.982/2021, mas será de forma automatizada”, explica o diretor da Fumpres, Daniel Ribeiro.

Anos anteriores

Aqueles que não realizaram a prova de vida ou recadastramento em 2023 devem regularizar a situação. A gerente de Previdência da Secretaria Municipal de Gestão (Semge), Rosana Falcão, ressalta que é necessário realizar o procedimento sob pena de suspensão do benefício. Os aposentados e pensionistas que ainda não o fizeram podem encontrar as informações necessárias no site da previdência de Salvador.