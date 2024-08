OPORTUNIDADE

Funceb abre inscrição para artistas se apresentarem na 7ª edição do Novembro das Artes Negras

Estão abertas, de 6 de agosto a 6 de setembro, as inscrições gratuitas para a 7ª edição do Novembro das Artes Negras, que tem como tema “Travessias Culturais: Artes Negras em Movimento”, promovida pela Fundação Cultural do Estado da Bahia, unidade vinculada à SecultBA.

Serão selecionadas 8 propostas artísticas para compor a grade de programação do evento que acontece de 9 de novembro a 1º de dezembro, no Centro de Cultura Solar Boa Vista, Centro Cultural de Plataforma, Centro Cultural de Alagados e na Sede do Bloco Afro Malê de Balê, em Salvador. Serão contempladas propostas apresentadas por artistas, criadores, produtores e grupos artísticos exclusivamente do Estado da Bahia.