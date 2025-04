CULTURA

Funceb oferece aulões gratuitos de hip hop e afrobeats no Pelourinho

Ação faz parte das comemorações ao Mês da Dança

Quer participar de aulas de dança gratuitas e abertas ao público? A Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb) oferece, a partir desta quarta-feira (9) até o dia 29 de abril, uma série de aulões dos Cursos Livres da Escola de Dança no Largo Pedro Archanjo, no Pelourinho. >