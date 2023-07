Funcionária de farmácia na Pituba é esfaqueada durante assalto

Uma funcionária da Farmácia São Paulo foi esfaqueada um assalto no estabelecimento da Rua das Hortênsias, perto da Praça Ana Lúcia Magalhães, na Pituba, na noite da segunda-feira (17). Três homens armados chegaram ao local e anunciaram o roubo. Segundo a Polícia Civil, o trio roubou medicamentos e outros produtos, além dos celulares das funcionárias. A mulher que foi ferida levou uma facada no ombro. Ela foi levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para receber tratamento no Hospital Geral do Estado (HGE).

A farmácia divulgou nota afirmando que vem intensificando a parceria com a PM por conta da "onda de insegurança" que afeta Salvador. “A rede de farmácias está alerta com a onda de insegurança que tem afetado a cidade de Salvador, por isso, vem intensificando a parceria com a Polícia Militar, órgão responsável pela manutenção da ordem pública do estado, além de contar com o suporte de uma equipe de segurança privada”.