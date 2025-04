NORONHA, FRANÇA E ESPANHA

Funcionária que ostentava viagens de luxo ganha liberdade provisória após desviar dinheiro de loja na Bahia

Mulher ganhava um salário mínimo; estilo de vida luxuoso causou estranheza aos donos do estabelecimento

A funcionária Flávia Rodrigues, 29 anos, que estava presa desde quarta-feira (16) por suspeita de desviar dinheiro da loja em que trabalhava em Itabuna, no Sul da Bahia, ganhou liberdade provisória na última sexta-feira (18). Ela foi solta durante o plantão judiciário, após pagar fiança de dois salários-mínimos. No entanto, ainda vai responder à acusação de furto para custear viagens de luxo no Brasil e Europa. >