CRIME

Funcionário é preso após ser flagrado roubando merenda escolar em cidade baiana

Homem foi identificado através de gravações de câmeras de segurança

A prefeitura de Barreiras, no oeste da Bahia, identificou um servidor terceirizado que roubava alimentos nas dependências do depósito da rede municipal de ensino. Ele, que não teve o nome divulgado, trabalhava como controlador de acesso no local e foi preso no sábado (8). >