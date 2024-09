SAÚDE

Fundação Lar Harmonia faz mutirão gratuito de exames de catarata e glaucoma em Salvador

Os exames gratuitos serão feitos neste domingo (22), em Piatã

Da Redação

Publicado em 18 de setembro de 2024 às 16:14

Exames oftalmológicos da Fundação Lar Harmonia Crédito: Divulgação I Fundação Lar Harmonia

A Fundação Lar Harmonia realizará um mutirão de exames gratuitos para diagnosticar casos de glaucoma e catarata em Piatã no próximo domingo (22). A vigésima edição do projeto acontecerá das 7h às 14h, no Ambulatório Médico Odontológico Eurípedes Barsanulfo (Ameb), na sede da fundação.

Para agendar um exame, é necessário ter mais de 50 anos, exceto casos em que haja histórico das doenças na família, em que a idade mínima será de 20 anos. O agendamento é feito por meio deste link. No dia do atendimento, é preciso levar RG (original e cópia), cartão do SUS e comprovante de residência.

A fundação é uma organização sem fins lucrativos que fornece assistência médica, psicológica, emocional e social a pessoas necessitadas. Os principais atendimentos acontecem no Bairro da Paz, no Alto do Coqueirinho e na Baixa do Tubo.