APÓS ELEIÇÃO

'Fundo do poço': funcionário relata caos no sistema de saúde de Lauro de Freitas

Segundo o servidor, que preferiu não se identificar por medo de represália, a situação crítica foi intensificada em novembro

Desde o final das eleições, começaram a acontecer várias coisas no município. Funcionários que foram demitidos, cortes de salários que não foram explicados, mas realmente o fundo do poço da saúde foi agora em novembro. Houve demissões de enfermeiros, médicos, funcionários de limpeza e segurança. Quem está fazendo a segurança agora é a Guarda Municipal, não é mais um segurança que era contratado via terceirização.