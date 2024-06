EXPOSIÇÃO

Galeria de arte na Espanha expõe obras assinadas por artista baiano

As obras de Roberto Lisboa são predominantemente bordadas em linha de algodão sobre tela e tinta acrílica

Da Redação

Publicado em 27 de junho de 2024 às 21:25

Roberto Lisboa terá exposição em galeria de arte na Espanha Crédito: Divulgação

A Trinta Galeria de Arte Contemporânea, em Santiago de Compostela, na Espanha, recebe a exposição do artista plástico baiano Roberto Lisboa até domingo (30).

Intitulada "Si tu no estás", ela é composta por 35 obras, predominantemente bordados em linha de algodão sobre tela e tinta acrílica, a exposição foi a primeira internacional e a segunda individual do artista nascido em Juazeiro, Bahia.

As obras estarão expostas até domingo na Espanha Crédito: Divulgação

O conjunto de telas foi iniciado no período da pandemia e segue até a sua produção mais recente. A exposição já cativou visitantes e personalidades do mundo das artes, incluindo curadores, colecionadores e o diretor do Centro Galego de Arte Contemporânea.

"Estou ansioso para levar minha arte para outros locais. Temos planos para exposições em Salvador, depois de passagens especiais por São Paulo, Paraty no Rio de Janeiro. Também estamos trabalhando em projetos para 2025, incluindo uma coletiva e uma exposição no Norte do Brasil, em Belém, coincidentemente com a COP30”, comenta Lisboa.

Com o apoio da artista Lanussi Pasquali, do Ativa Ateliê, Lisboa desenhou a exposição, e parte das obras foi para a Galeria Paulo Darzé, em Salvador. Em 2022, através do colecionador e amigo German Valcarcel-Resault, o catálogo Rio + [2018-2019] e o portfólio Ainda Rio chegaram à galerista Asunta Rodrigues, da Galeria Trinta de Arte Contemporânea, em Santiago de Compostela, que convidou Lisboa a preparar um projeto de exposição.

A primeira exposição de Roberto foi realizada em Petrolina, Pernambuco, em outubro de 2018. O trabalho de Lisboa, que usa como base o bordado livre de forma única, recebeu elogios por sua abordagem visceral e estética potente.

Atualmente, o artista tem obras nas galerias Paulo Darzé (Salvador) e Trinta (Santiago de Compostela).