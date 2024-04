VISITAÇÃO

Galeria do Mercado Modelo reabre nesta quinta (4) com ingressos gratuitos

A orientação para quem teve os ingressos cancelados é conferir a caixa de entrada do e-mail cadastrado para retirá-los novamente. A interrupção do serviço aconteceu no início de março por conta de um serviço no ecossistema natural no local de preparação para as marés de sigízia.