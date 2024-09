SEGURANÇA

Galeria do Mercado Modelo retoma funcionamento nesta quinta (26)

Visitação foi suspensa depois que tentativa de assalto deixou dois funcionários feridos

Gil Santos

Publicado em 25 de setembro de 2024 às 16:31

Mercado Modelo visto do alto Crédito: Lucas Moura/ Secom

A Galeria do Mercado Modelo, no bairro do Comércio, será reaberta nesta quinta-feira (26). A visitação foi suspensa depois que um funcionário foi baleado de raspão na perna e uma bombeira civil teve a cabeça e o punho feridos durante uma tentativa de assalto, na terça-feira (24). O homem com uma faca tentou assaltar um casal, mas uma das vítimas estava armada e o bandido foi baleado.

O crime aconteceu na tarde terça-feira (24), em frente ao Mercado Modelo. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult) informou que, após a tentativa de assalto, a galeria foi fechada e que o funcionamento será retomado na quinta-feira (26). A pasta também informou que os dois funcionários foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e que já estão em casa.

A Galeria fica no subsolo do Mercado Modelo e conta a história do edifício, tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), através das peças dos artistas soteropolitanos Rubem Valentim, Mario Cravo Jr. e Vinícius S.A. Segundo a prefeitura, o objetivo é preservar a memória através de um projeto que destaca personagens importantes para a história do local, como Camafeu de Oxóssi, Mãe Menininha do Gantois, Mãe Senhora, Mestre Caiçara.