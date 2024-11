VEJA FOTOS

Galho de árvore de grande porte cai e atinge carros na Federação

Equipe da Seman foi acionada; ninguém ficou ferido

O galho de uma árvore de grande porte caiu e atingiu dois carros na manhã desta terça-feira (5), no bairro da Federação, em Salvador. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

A ocorrência foi próximo à sinaleira da Fundação José Silveira, no entorno do Largo do Campo Santo. O dono de um dos veículos impactados disse que tomou um susto ao ver a situação, mas vai acionar o seguro.