CRIME

Garota de 13 anos é esfaqueada várias vezes pelo pai em Feira de Santana

A agressão teria acontecido em meio a uma briga entre o pai e a mãe da menina

Uma adolescente de 13 anos foi atacada com vários golpes de faca em Feira de Santana, na Bahia, na segunda-feira (27). O pai da garota foi preso em flagrante pelo crime, acusado de tentativa de feminicídio e lesão corporal. >

A menina foi socorrida para a Policlínica do bairro Rua Nova com ferimentos na região do abdômen. De lá, foi transferida para o Hospital Estadual da Criança, mas não há atualização sobre o estado de saúde da garota. >