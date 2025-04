PRA ENCHER O TANQUE

Gasolina fica quase 0,50 mais barata em Salvador e RMS; veja onde achar os melhores preços

Acelen informa que houve redução do preço da gasolina de 10,7%

O preço do litro da gasolina que estava custando, em média, R$ 5,99 na capital baiana, ficou quase R$ 0.50 mais barato. A Acelen, empresa de energia proprietária da Refinaria de Mataripe, informa que houve redução do preço da gasolina de 10,7%, do diesel S-10 em -4,5% e do S-500 em -5,5%. De acordo com informações do app Preço da Hora, que atualiza os valores em tempo real, de acordo com as emissão das notas fiscais, o litro do combustível na capital baiana e em Lauro de Freitas pode ser encontrado por até R$ 5,51. No entanto, há postos que reduziram menos e que o valor chega a R$ 5,84. >