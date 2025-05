FLAGRANTE

'Gatuno': homem finge ser cliente para furtar celular em estação de metrô; veja

Ele aproveitou a distração das funcionárias de um quiosque

Um homem é flagrado furtando um celular em uma das estações do metrô de Salvador. O crime aconteceu em um quiosque de lanche, enquanto as duas funcionárias atendiam um cliente. O fato foi registrado por uma câmera de segurança. >

O furto aconteceu no dia 20 deste mês. O criminoso aparece nas imagens ao telefone no lado oposto às funcionárias, que estavam em atendimento. Então, aproveita que elas não o observam, estica a mão para dentro do quiosque, puxa o celular e sai. >