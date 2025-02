VEJA VÍDEO

Geradores provocaram incêndio em supermercado de Salvador; entenda

Situação foi controlada por volta das 18h

Já foi controlado o incêndio que atingiu neste domingo (2) o prédio de uma unidade da Rede Mix, na Rua Professor Sabino Silva, no bairro do Chame-Chame, em Salvador. De acordo com comerciantes do local, as chamas começaram por volta das 17h, nos geradores elétricos do prédio. O Corpo de Bombeiros confirmou que o fogo foi provocado por dois transformadores geradores de energia em frente ao supermercado. "Situação controlada, sem feridos", destacaram os bombeiros. >