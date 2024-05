Geraldo Jr. muda discurso sobre o BRT de Salvador por causa das eleições

Um dia antes, Geraldo Júnior recepcionou técnicos da prefeitura de Salvador que falaram das obras do BRT. Participaram da reunião no Salão Nobre, vereadores, o diretor-geral de Engenharia da Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), Adolfo Luz, e o superintendente da Superintendência de Obras Públicas do Salvador (Sucop), Jessé Carvalho.

“Antes de enfrentar Bruno Reis em outubro, acredito que Geraldo Júnior precisa primeiro ser identificado como um candidato da esquerda. Eleitor de Bolsonaro em 2018, ele não pode dizer que representa a esquerda raiz, até porque há um pré-candidato já com essa característica, que é Kleber Rosa, do PSOL. O segundo ponto que pesa contra Geraldo Júnior é a desconfiança do meio político. Ele traiu todos que acreditaram nele em 2022. Vereadores que votaram nele para a reeleição antecipada na Câmara por ser da base do prefeito, e ser surpreendido dias depois quando ele anunciou a candidatura a vice-governador no grupo oposto, sem nenhum aviso prévio”, afirmou o tucano, ao apostar na vitória do atual prefeito Bruno Reis (União Brasil) no primeiro turno.