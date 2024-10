EM FLAGRANTE

Gerente do traficante 'Buel' é preso pela polícia em Tancredo Neves

Homem tentou correr, mas foi alcançado pela polícia

Da Redação

Publicado em 26 de outubro de 2024 às 07:39

Drogas, dinheiro, celulares e relógios foram apreendidos em Tancredo Neves Crédito: Divulgação/SSP-BA

Apontado como gerente do traficante Buel, Rei de Copas do Baralho do Crime, foi preso pela polícia no bairro de Tancredo Neves. O flagrante aconteceu na noite de sexta-feira (25).

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), policiais do Batalhão de Choque, Cipe Sudoeste, Rondesp Central e 23ª CIPM patrulhavam na Rua Carla, quando visualizaram o comércio de entorpecentes.

O gerente da facção tentou correr, mas foi cercado e preso. Com ele, segundo a SSP, foram apreendidos R$ 10 mil em espécie, celulares e diversas porções de entorpecentes. O caso foi registrado na Central de Flagrantes.

Quem é Buel

Anderson Souza de Jesus, conhecido como “Buel”, “Cris” ou “Esquerdinha”, possui mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ele foi incluído no Baralho do Crime como 'Rei de Copas', em agosto deste ano.

Segundo investigações do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) da Polícia Civil, “Buel” pode estar escondido no estado do Rio de Janeiro e é o principal fornecedor de armas para membros da organização criminosa que atua em Salvador e na Região Metropolitana (RMS). Além de dominar a venda de entorpecentes em várias localidades da capital baiana, ele também é o mandante de dezenas de homicídios.