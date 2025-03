VAI PRA ONDE?

Gil, Osba e Jazz: veja a programação cultural de Salvador neste final de semana

Confira os preços e as atrações dos eventos que vão acontecer na cidade

Sexta-feira (14)

A Osufba abre a temporada de 2025 com um concerto nesta sexta (14). Será realizada homenagem a Mauricio Ravel, pianista e compositor francês. A apresentação gratuita acontece na Reitoria da Universidade Federal da Bahia (Ufba), no Canela, às 19 horas. >

A Cantora Andrezza homenageia a cantora Gal Costa em apresentação com repertório recheado de sucessos. O show acontece na Arena do Teatro Sesc Senac Pelourinho, às 20 horas. Os ingressos custam a partir de R$ 16 e são vendidos no Sympla. >

Sábado (15)

A Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) se apresenta no sábado (15), com a regência será do maestro Carlos Prazeres e o solo de Gabriel Grossi. A apresentação acontece na Casa Salvatore, no Cabula, a partir das 20 horas. Há ainda ingressos disponíveis, mas apenas inteira, no valor de R$ 40, através do Sympla. >