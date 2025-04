FIQUE ATENTO

Golpe do falso agente da Embasa: veja como funciona e saiba se proteger

Embasa registrou vítimas do golpe na Bahia, em abril

Larissa Almeida

Publicado em 24 de abril de 2025 às 12:02

Saiba como não cair no golpe do falso funcionário da Embasa Crédito: iStcok

Um novo golpe através de aplicativos de celular fez vítimas na Bahia durante este mês de abril. Desta vez, criminosos que se fingem de funcionários da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) fazem chamadas de vídeo com o cliente, realizadas pelo WhatsApp, e solicitam o compartilhamento da tela do celular sob o pretexto de resolver supostos problemas na fatura de água/esgoto.>

Segundo a Embasa, os primeiros casos do golpe foram registrados neste mês. “Essa modalidade de golpe utiliza de forma indevida da imagem de empresas prestadoras de serviços financeiros ou públicos bastante conhecidas no mercado para confundir a vítima", sinaliza João Ricardo Souza, gerente de relacionamento com os usuários dos serviços da Embasa.>

Ao conseguir acesso à tela do celular do cliente, os golpistas conseguem visualizar informações sensíveis nos aplicativos bancários das vítimas, realizando transferências e outras fraudes em tempo real. A Embasa alerta que esse tipo de procedimento não faz parte da atuação da empresa.>

“É sempre importante lembrar que a Embasa não realiza atendimentos via chamada de vídeo pelo WhatsApp, nem solicita compartilhamento de tela ou de senhas. Nossos canais oficiais de atendimento estão sempre disponíveis e são os únicos meios seguros para contato com a empresa”, explica João Ricardo.>

Como o golpe funciona?

O criminoso entra em contato via WhatsApp se passando por um funcionário da Embasa. Durante a conversa, alega que há um erro na conta de água ou cobrança indevida, por exemplo, e convida o cliente para uma chamada de vídeo, quando pede para a vítima compartilhar a tela do celular. A partir daí, o golpista captura senhas, códigos de acesso e interage com aplicativos abertos.>

A principal orientação é nunca compartilhar a tela do seu celular com desconhecidos ou supostos atendentes. “Desconfie de mensagens com senso de urgência ou ameaças de corte imediato e sempre verifique o número de contato com os canais oficiais da Embasa. Também é importante denunciar as ´tentativas de golpe às autoridades policiais para que este tipo de crime possa ser coibido”, enfatiza João Ricardo. >

Além da chamada de vídeo fraudulenta, o gerente lembra que outro golpe recorrente é o da segunda via de conta emitida a partir de sites ou perfis falsos que simulam os canais da Embasa e um código de barras ou “QR Code” também falso, cujo pagamento vai direto para os golpistas, enfatizando que a atenção aos canais de atendimento oficiais é a principal arma para não cair na armadilha. >

Como se proteger?

A Embasa reforça que os canais remotos da empresa são através do teleatendimento 0800 0555 195; Atendimento Virtual ou App Embasa); e WhatsApp (71) 99717-0999. Qualquer outro contato que não seja feito por um desses canais, deve ser evitado pelo cliente e, sempre que possível, denunciado.>