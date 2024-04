POLÍTICA

Governo deixou R$ 29 mi que seriam destinados para Feira de São Joaquim parados, diz Bruno Reis

Documento do Ministério do Turismo obtido pelo CORREIO confirma que o governo federal destinou R$ 29.118.728,93 para a infraestrutura da Feira de São Joaquim em 2008

Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 23 de abril de 2024 às 16:33

Prefeito de Salvador, Bruno Reis Crédito: Ana Lúcia Albuquerque

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), disse, nesta terça-feira (23), que se reuniu, nesta segunda-feira (22), com um representante do Ministério do Turismo.

Segundo o gestor soteropolitano, no encontro, o integrante do governo federal, que não teve o nome divulgado, revelou que há no caixa da administração estadual R$29 milhões que seriam destinados à reforma da Feira de São Joaquim. O recurso, que está parado desde 2008, é para a requalificação do espaço.

“Desde 2008, foi assinado o convênio (entre o governo estadual e o governo federal). Já se passaram 16 anos e só conseguiram fazer um galpão”, criticou o prefeito de Salvador.

Documento do Ministério do Turismo obtido pelo CORREIO confirma que o governo federal destinou R$ 29.118.728,93 para a infraestrutura da Feira de São Joaquim em 2008. A reportagem questionou a Secretaria de Turismo da Bahia sobre o por que o recurso não foi utilizado, mas ainda não houve retorno.

Documento do Ministério do Turismo Crédito: Reprodução/Ministério do Turismo

Na semana passada, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) anunciou que a Feira de São Joaquim passará por uma requalificação, que vai contemplar 407 boxes e 169 bancas. Os operários já estão no local, e a previsão é de que as intervenções durem 20 meses, com investimento de R$ 42 milhões.