POLÍTICA

Governo Jerônimo aumenta em 40% gastos com diárias e atinge R$ 99 milhões

Governador já soma quatro viagens internacionais em menos de um ano e meio de gestão

Millena Marques

Publicado em 14 de maio de 2024 às 06:30

Governador foi para Holanda e, em seguida, vai para Bélgica e Alemanha Crédito: Mateus Pereira/GOVBA

O governo Jerônimo Rodrigues (PT) gastou R$ 99,2 milhões em diárias para custeio de locomoção, hospedagem e alimentação no ano passado. O valor representa um acréscimo de 40% na comparação aos custos de 2022, último ano da gestão Rui Costa (PT), quando a despesa foi de R$ 70,6 milhões. Neste ano, os gastos já alcançam R$ 30,9 milhões. Os dados foram coletados no Portal de Transparência do Estado da Bahia.

As diárias são usadas para o deslocamento de servidores na prestação dos serviços públicos. Também são empregados nas viagens da comitiva do governador no interior do estado e em missões internacionais. No final de semana, Jerônimo embarcou para a sua quarta viagem fora do Brasil. O petista foi para Holanda e, em seguida, vai para Bélgica e Alemanha.

Com menos de três meses no Palácio de Ondina, Jerônimo viajou para a China, onde passou 21 dias. Na época, o CORREIO divulgou a informação que a viagem custou aos cofres públicos pelo menos R$ 514 mil, conforme levantamento no portal de transparência da Secretaria Estadual da Fazenda. Deste valor, cerca de R$ 430 mil foram destinados para a cobertura de gastos com hospedagem, passagens aéreas, alimentação e deslocamento.

Ainda em 2023, Jerônimo ficou oito dias em Dubai, entre novembro e dezembro. Em fevereiro deste ano, o destino foi Barcelona, na Espanha, onde permaneceu durante seis dias. No total, o governador terá passado 45 dias fora do Brasil, quando retornar desta nova viagem a Europa.

Líder da bancada da oposição na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Alan Sanches (União Brasil) questiona a efetividade das viagens do governador. “O problema é que a gente não tem visto nenhum retorno objetivo dessas viagens. Então, quando a gente vê essa elevação nos gastos, sem nenhuma contrapartida, isso preocupa. Porque é preciso haver zelo e razoabilidade na utilização dos recursos públicos”, afirma.

Isso também foi questionado pelo deputado estadual Tiago Correia (PSDB). “Não sou contra o governador fazer viagens internacionais para buscar soluções para a Bahia, mas já é a quarta viagem em um ano e meio. É preciso maior efetividade nessas missões. Pior do que não trazer os resultados esperados, é perder tempo, oportunidades e investimentos que poderiam ter vindo e não vieram”, declara o tucano.

Jerônimo embarcou para a missão oficial na Europa na noite de sábado (11). Ao lado de outros governadores do Nordeste, o petista discutirá questões ambientais e climáticas para o desenvolvimento sustentável na região, segundo o governo. Também participarão da missão internacional representantes do Consórcio Nordeste e da Apex Brasil, e suas respectivas equipes.

A desembargadora Cynthia Resende é a governadora em exercício durante a ausência de Jerônimo. Natural de Aracaju, ela é presidente do Tribunal de Justiça do Estado (TJ-BA) e a terceira governadora interina do estado.

Procurado pela reportagem para falar sobre os gastos, o governo não se manifestou até a publicação desta matéria.