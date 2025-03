GASTOS

Governo Jerônimo lança licitação para gastar um bilhão de reais em propaganda na internet

Valor supera, inclusive, proposta lançada pelo governo federal para o mesmo serviço

Pombo Correio

Publicado em 31 de março de 2025 às 17:00

Governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues Crédito: Paula Fróes/CORREIO

A Secretaria de Comunicação do Governo da Bahia lançou um edital de licitação para contratação de serviços de publicidade institucional, utilidade pública, monitoramento de redes sociais e comunicação digital por um valor anual de R$200 milhões. O contrato terá duração mínima de cinco anos e, com isso, o governo Jerônimo Rodrigues (PT) vai gastar R$1 bilhão com os serviços. >

O valor supera, inclusive, a licitação lançada pelo governo federal, que terá valor anual de R$197 milhões para a escolha de quatro agências. >

O edital do governo Jerônimo prevê a contratação de cinco agências para o execução de ações como “estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação, supervisão da execução externa e distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, com o intuito de atender ao princípio da publicidade informação, de difundir público em geral”. >

De acordo com o edital, o processo licitatório será conduzido na modalidade de concorrência do tipo “melhor técnica” e será realizado de forma presencial, com a sessão pública de apresentação das propostas marcada para o dia 2 de junho de 2025, às 9h30, na sede da Secom, localizada no prédio da Governadoria, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador.>

As cinco agências selecionadas dividirão a execução das demandas de forma não exclusiva, ou seja, qualquer uma poderá ser acionada conforme necessidade da Secom, independentemente da ordem de classificação na licitação.>

Além disso, a administração pública instituirá um procedimento interno de seleção entre as agências contratadas para cada serviço, cuja metodologia será aprovada e publicada no Diário Oficial do Estado. O edital ressalta que as agências não poderão subcontratar terceiros para os serviços principais.>

Poderão participar da licitação agências de publicidade legalmente constituídas e com certificado de qualificação técnica nos termos da Lei nº 12.232/2010. Ficam impedidas de participar agências inidôneas, suspensas, reunidas em consórcio, estrangeiras que não atuam no país ou que tenham dirigentes com vínculo com a comissão de licitação.>