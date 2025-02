PRA CONTER A VIOLÊNCIA

GPS nos trios, drones nas praias e software que mapeia mancha criminal: como é feita a segurança do Carnaval

301 itens proibidos foram impedidos de entrar nos circuitos

Bruno Wendel

Publicado em 28 de fevereiro de 2025 às 12:36

GPS nos trios, drones nas praias e software que mapeia a mancha criminal: como é feita a segurança do carnaval Crédito: Divulgação/SSP

Além do efetivo policial, das câmeras espalhadas nos principais pontos da festa, a Secretária de Segurança Pública vai monitorar os trios via GPS, usar drones nas praias que estão no entorno do evento e ainda software que mapeia toda a mancha criminal nos circuitos. As medidas são uma forma de combater a violência no Carnaval de Salvador.>

As novidades foram apresentadas no balanço do primeiro dia de Carnaval. " Contamos neste ano com o uso do policiamento aéreo, com drones concentrados na praias, para evitar consumo de drogas, crimes contra a pessoa e sexuais. É por isso que vocês veem as aeronaves passando pela orla e em locais escuros", declarou o secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner, após a divulgação do balanço do primeiro dia da festa, no Comando da Polícia Militar, no Largo dos Aflitos.>

A SSP conta com uma tecnologia capaz de "scanear" os pontos considerados mais prováveis de confusões nos circuitos. "Um software na Central de Inteligência informa os locais das principais manchas criminais, fazendo com que as informações cheguem de imediato aos policiais mais próximos daquela região ou dos agentes infiltrados", disse o secretário. >

E para facilitar o atendimento às ocorrências, os trios são monitorados. " A gente tem GPS em todos os trios, que possibilitam a gente acompanhar os percurso e a concentração, afim de evitar situações que possam prejudicar a festa", disse o secretário. Além de Marcelo Werner, a reunião contou com a presença do governador do estado, Jerônimo Rodrigues. "Houve uma redução dos índices em relação ao mesmo período do ano passado. A única arma de fogo encontrada foi no Pelourinho que foi abandonada no lixo porque o indivíduo teria que passar pelos portais", avaliou o governador.>

Balanço>

Oito foragidos da Justiça foram identificados no primeiro dia do Carnaval de Salvador através do Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública. Eles foram capturados nos circuitos Dodô (Barra/Ondina) e Osmar (Campo Grande), após passagens pelos Portais de Abordagem. Equipes do Centro Integrado de Informações (CICOM) repassaram as imagens dos procurados, através dos rádios LTE, e as guarnições de campo realizaram as prisões. Os capturados possuíam mandados de prisão pelas práticas de roubo e tráfico de entorpecentes.>

De acordo com informações da SSP, foram registrados 57 furtos na folia, contra 151 no primeiro dia da festa do ano passado. Os roubos, por sua vez, recuaram 40%. Foram 20 ocorrências em 2024, contra 12 casos este ano. No primeiro dia também quatro pessoas foram autuadas em flagrante por tráfico de drogas, furto, lesão corporal e receptação. Outras 11 pessoas foram conduzidas e assinaram Termo Circunstanciado de Ocorrência pelas práticas de apropriação de coisa achada, posse de drogas, desacato, desobediência, resistência e vias de fato.>