Grupo Enseada anuncia condomínio de alto padrão com clima de fazenda em Praia do Forte

Unindo os atrativos de um destino de praia com os de uma fazenda, o Reserva dos Lagos, do grupo Enseada do Castelo, foi apresentado, neste sábado (16), a 250 convidados que puderam ter uma prévia da experiência no condomínio, em uma área de 2 milhões de m², ao lado da Reserva Sapiranga, na região da Praia do Forte (BA).



Os presentes puderam entender como serão distribuídos os 462 lotes de 1200 m² a 1650 m², com clima total de fazenda, rodeados por cinco lagos e pertinho do mar. Também tiveram a oportunidade de conferir como será a estrutura do complexo, que contará com Clube do Lago, Clube do Campo, Clube Esportivo e Clube Naútico.