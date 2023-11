Grupo Petrópolis oferece 183 vagas de emprego na Bahia

Grupo Petrópolis oferece 183 vagas de emprego. Crédito: Divulgação

O Grupo Petrópolis está com mais de 1.700 oportunidades de emprego para as áreas comercial, administrativa, fabril e logística. As vagas disponíveis são destinadas a profissionais com ensino médio, superior e pós-graduados. Destas vagas, 183 são para a Bahia. “Buscamos profissionais alinhados com nossos valores e cultura para nos ajudar na sustentabilidade e crescimento da companhia. Valorizamos nossos colaboradores, oferecendo um ambiente que propicia o desenvolvimento de cada um, seja por programas de carreiras ou apoio individual”, destaca Gabriela Meier de Oliveira Albano, gerente de Desenvolvimento Organizacional do Grupo Petrópolis.

Do total, 221 oportunidades são para a região Centro-Norte e 58 para o Sul do Brasil. Existem ainda 524 vagas de emprego em São Paulo, 196 em Minas Gerais, 186 no Rio de Janeiro e 183 na Bahia. Com atuação em todo o território nacional, a companhia possui atualmente oito fábricas de bebidas, que estão distribuídas de forma estratégica em seis estados, nos municípios de Petrópolis e Teresópolis (RJ), Boituva e Bragança Paulista (SP), Uberaba (MG), Rondonópolis (MT), Alagoinhas (BA) e Itapissuma (PE).