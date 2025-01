VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Guanambi confirma um caso de raiva bovina após morte de nove bois

Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab) coletou amostras

Um caso de raiva bovina foi confirmado na região rural do distrito de Ceraíma, em Guanambi, no sul da Bahia. A Vigilância Epidemiológica do município confirmou o caso, no dia 3 de janeiro, após uma moradora informar a morte de nove bovinos em sua propriedade.