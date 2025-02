VIOLÊNCIA

Guarda Civil atira contra jovem durante abordagem no Pelourinho

Caso foi registrado na segunda-feira (10)

Wendel de Novais

Publicado em 11 de fevereiro de 2025 às 07:53

Guarda Civil atira contra jovem durante abordagem no Pelourinho Crédito: Reprodução

Uma ação da Guarda Civil Municipal (GCM) de Salvador revoltou moradores da região do Pelourinho na tarde de segunda-feira (10). Durante uma abordagem, enquanto um jovem era rendido, um agente da GCM atirou contra outro jovem que se aproximou da viatura. A situação, que ocorreu na Rua das Flores, foi registrada em vídeo pelos moradores da região que reclamaram da truculência. Nas imagens, é possível ver um jovem algemado enquanto o outro, que virou alvo do disparo, se aproxima questionando a ação da Guarda. >

“Isso aí é covardia”, reclama uma mulher para os agentes, enquanto o jovem algemado reclama de dor no braço. “Volta aí, volta aí”, fala o guarda antes de disparar e proferir xingamentos contra o alvo do tiro. No momento do disparo, o jovem se abaixa, mas, mesmo assim, é atingido. >

Por conta da situação, o jovem foi levado para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Vale dos Barris, onde recebeu assistência médica para a retirada dos dardos da pistola de condutividade elétrica, de acordo com a GCM. Depois, foi conduzido à Central de Flagrantes para que as medidas legais fossem tomadas. Após o tiro, mais moradores começam a reclamar. “Mate o cara, vai. Isso aí é opressão, é opressão. Vai levar o menino mesmo. Isso é opressão”, diz outro homem após a confusão e os disparos.>

Após a repercussão do vídeo, a GCM foi procurada pela reportagem e se posicionou sobre o caso em nota. “Esclarecemos que uma equipe da GCM, em patrulha de rotina, foi acionada após receber informações sobre indivíduos na localidade que estavam realizando tráfico de entorpecentes. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram pessoas com as características informadas e tentaram efetuar a abordagem”, conta.>

Ainda na resposta, a GCM afirma que o uso da força foi necessário para garantir a segurança do efetivo e da população após o detido resistir à abordagem. Sobre o disparo em específico, a Guarda informou que, segundo o relato dos agentes envolvidos, foi feito para dispersar o segundo jovem. >