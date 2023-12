Guarda municipal morre após ser baleado na BR-324

O guarda civil municipal, Daniel de Queiroz Sales, 52 anos, morreu na tarde desta quinta-feira (30), após ser baleado por dois suspeitos na BR-324, sentido Feira de Santana. O agente chegou a ser socorrido para o Hospital do Subúrbio, onde passou por cirurgia, mas não resistiu. Conforme informações da Polícia Civil (PC-Ba), Daniel estava dentro do carro quando foi alvejado pelos dois homens. Nem a identidade dos suspeitos nem a motivação para o crime foram informados. A PC afirma que isso ainda está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

A Polícia Militar da Bahia (PM-Ba) também esteve no local e afirmou que o guarda foi socorrido pela ambulância de resgate da Viabahia Concessionária de Rodovias S.A, que administra a via.

A TV Bahia detalhou que Daniel atuava como guarda civil há 15 anos e estava trabalhando no Restaurante de São Tomé de Paripe para manter a ordem no local. Ele deixa esposa e filhos.

A Guarda Civil Municipal (GCM) se manifestou lamentando a morte do agente. “A Guarda Civil Municipal lamenta o ocorrido, se solidariza com amigos e familiares e informa que acompanha as investigações com a Polícia Civil”, destacou em nota.