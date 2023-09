'Guerra por território': facções entram em confronto e Pernambués tem noite de tiroteio

Apesar dos casos de violência, ônibus circulam normalmente em Pernambués. Crédito: Marina Silva/CORREIO

O fim da noite de quinta-feira (31) na Rua Santa Clara e na Avenida Thomaz Gonzaga, no bairro de Pernambués assustou quem vive por lá. Houve intensa troca de tiros e um homem, que ainda não foi identificado, foi morto. De acordo com moradores, o tiroteio começou por volta das 22h30 e se estendeu por ao menos meia-hora. A Thomaz Gonzaga é a via principal do bairro. Paralela a ela, está a Rua Santa Clara, que fica nos arredores da localidade Guiné, motivo principal do confronto.

Fontes da polícia ouvidas pela reportagem relatam a existência de uma disputa pelo domínio da área por duas facções: o Bonde do Maluco (BDM) e a Tropa. O BDM já tem atuação no bairro na localidade da Horta, que está localizada após o fim de linha de Pernambués. Já a Tropa, atua na região da Avenida Hilda, localidade nas adjacências da Thomaz Gonzaga, próximo ao Posto de Saúde Dr. Edison Teixeira Barbosa.

A localidade do Guiné fica entre as duas áreas. Por isso, os tiroteios, já recorrentes, acontecem na via principal. "Como aqui está no meio, fica difícil saber de onde veio o ataque, mas está rolando sempre. Os grupos rondam a área da Guiné aqui e, quando se encontram, é tiro. Acontece muito na Thomaz Gonzaga de noite, quando o movimento já está mais baixo e eles ficam tentando invadir", fala um morador, que prefere não se identificar.

Uma outra moradora, que não diz o nome por medo de represálias, afirma que, apesar de ter acontecido o confronto entre as facções, o homem morto não era de nenhum dos grupos. "O que mataram não tinha nada a ver. Na verdade, ele vivia bebendo na rua e estava parado ali perto da farmácia. Quando subiram, acharam que era guarita, que ele estava de vigia e atiraram nele", explica ela.

A Polícia Militar da Bahia (PM-BA) foi procurada para confirmar o confronto e a morte do homem. Em nota, informou que agentes da 1° CIPM foram acionados às 21h10 com denúncias de tiroteio na Santa Clara. "No local, os PMs encontraram um homem que havia sido alvejado e não resistiu. Foi acionado o DPT para realização da perícia e remoção do corpo", escreve a corporação, que destacou o fato do policiamento reforçado nesta sexta-feira (1°) na região onde houve o confronto.

Os moradores ouvidos pela reportagem não sabem informar quais das facções têm atuação na Guiné no momento e nem porque a área é tão disputada pelos dois grupos, que frequentemente protagonizam disputas armadas. "Está assim direto, eles não sossegam enquanto não matam todos do outro lado. Todo mundo que mora aqui sabe que, nesse horário mais tarde da noite, o risco de tiro é muito grande", completa a moradora.