DAS COMPRAS AO SAMBA

Guia: veja lugares para visitar e o que fazer na Feira de São Joaquim

Feira funciona todos os dias, das 5h às 17h

Publicado em 14 de março de 2024 às 06:00

São 3 mil boxes espalhados em 60 mil m² Crédito: Ana Lucia Albuquerque/CORREIO

O vai e vem dos comerciantes com seus carrinhos de mão é apenas uma das diversas camadas que compõem a tradicional Feira de São Joaquim. São cerca de 3 mil boxes espalhados em 60 mil metros quadrados em frente ao mar da Baía de Todos-os-Santos, na Calçada.

Por lá, se encontra de tudo: itens religiosos, passando por ingredientes de uma boa comida baiana e eventos que agitam os finais de semana. A feira funciona todos os dias, das 5h às 17h. Confira abaixo um guia do que visitar na feira mais querida da capital baiana.

Artigos religiosos

Não importa qual orixá será presenteado, é certo que na Feira de São Joaquim você encontrará os itens para fazer um ebó completo. Velas, incensos, óleos e flores estão entre os artigos religiosos que são facilmente encontrados nas vielas da feira. Também dá para encontrar indumentárias utilizadas em cultos de religiões de matriz africana. A Casa do Preto Velho, Loja de Santa Barbára e o Palácio dos Orixás são algumas das lojas mais tradicionais da feira.

Ingredientes culinários

Há quem cruze a cidade para fazer compras na Feira de São Joaquim. E isso não é por acaso. Hortaliças, frutas, verduras e temperos são vendidos por preços mais baratos do que nas grandes redes de supermercados. O movimento de compradores é maior durante as primeiras horas da manhã, quando os feirantes montam as barracas com os ingredientes frescos. Já em setembro, é um dos lugares mais procurados para a compra de itens do caruru.

Restaurantes

Da moqueca a feijoada, é difícil encontrar quem resista a uma boa comida na feira icônica de Salvador. Por lá, não faltam opções de comidas típicas e, ainda, restaurantes com vista privilegiada para a orla da capital. Mas a dica é chegar cedo porque as mesas em frente à praia são disputadas. Alguns dos mais conhecidos são: Bar Restaurante São Jorge, Pôr do Sol da Diva e Cantinho da Dadá.

Samba

Aos finais de semana, o agito das rodas de samba toma conta da Feira de São Joaquim. Os eventos musicais animam a feira até o início da noite e atraem moradores da cidade e turistas. À partir das 13 horas, o Samba da Feira acontece no píer, de graça. Um pouco mais tarde, às 16 horas, é o Samba do Quiabo que rola solto, na Praça do Quiabo.

Artesanato