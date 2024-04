BAHIA

Hacker suspeito pelo maior vazamento de dados do país é preso em Feira de Santana

Um homem suspeito de ser o hacker responsável pelo maior vazamento de dados do Brasil foi preso nesta terça-feira (9), em Feira de Santana, na Bahia. A Polícia Federal diz que o suspeito é investigado por divulgar dados de 223 milhões de brasileiros.

O vazamento, em 2021, colocou à venda os seguintes dados de brasileiros: CPF, nome, data de nascimento, endereço, fotos de rostos, score de crédito, imposto de renda, escolaridade, dados cadastrais de serviços de telefonia, informações do INSS, do Linkedin e dados relativos a funcionários públicos.

Ele também já foi alvo de outras operações e invasões. Em 2019, o hacker foi preso na Operação Defaced, realizada pela Polícia Civil, como suspeito de ter invadido os sites da Polícia Civil de Minas Gerais, do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), do Tribunal de Justiça de Goiás e do Exército Brasileiro.