Happy Hour da Vacinação segue até as 20h desta quinta (9) em Salvador

O Happy Hour da Vacinação, promovida pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS) contra a covid-19 em Salvador, segue até as 20h desta quinta-feira (9), com 15 pontos funcionando em horário estendido. No primeiro dia da estratégia, ocorrido na terça-feira (7), foram aplicadas 1.231 doses da bivalente entre 17h e 20h. Na quarta-feira (8), segundo dia, o número chegou a 1.718 pessoas vacinadas, aponta balanço da SMS.



A titular da SMS, Ana Paula Matos, ressaltou que a população tem aproveitado o Happy Hour da Vacinação para completar o esquema vacinal. “A estratégia tem se mostrado eficaz, os nossos profissionais estão trabalhando até mais tarde para fortalecer essa imunização, então, precisamos continuar despertando o interesse das pessoas, e que a vontade de cuidar de si e do outro seja compartilhada na família, no trabalho, com amigos, vizinhos. Estamos fazendo a nossa parte, que é ofertar, informar, facilitar, acolher e vacinar sem burocracias, estando onde tem grande número de pessoas. Por isso seguimos convidando todos para que esse último dia seja de recorde de imunizados”, diz.