BATIDA

Helicóptero dos Bombeiros pousa na Paralela para socorrer motorista

Acidente aconteceu na tarde de hoje

Um helicóptero do Corpo de Bombeiros precisou pousar na marginal da Avenida Paralela, na tarde desta terça-feira (19) para prestar socorro a um motorista que se envolveu em um acidente. O motorista teria sofrido um mal-estar e depois bateu o carro em uma mureta, no sentido Centro, nas proximidades da estação de metrô Flamboyant.

Por conta do acidente, o trânsito estava sendo desviado na localidade, causando um pouco de congestionamento durante o resgate, mas a situação já está sendo normalizada, de acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador).