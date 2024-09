FAZER O BEM

Hemoba reduz tempo de espera para doadores com tatuagem

A medida, anunciada pela Fundação Hemoba, vigora desde 16 de setembro, mas é necessário observar os seguintes pré-requisitos: os procedimentos têm que ser realizados em estúdios licenciados pela Vigilância Sanitária e seguir todas as normas de segurança estabelecidas pelo órgão, devendo cumprir com rigor as práticas de higiene, como o uso de materiais descartáveis e esterilização adequada.

Os técnicos da Hemoba alertam que, se o local do procedimento não seguir essas normas, o prazo de inaptidão permanece por 12 meses. No entanto, piercings na cavidade oral ou na região genital ainda exigem um período de 12 meses para doação somente após a retirada, devido ao risco permanente de infecção.

Segundo Rivânia Andrade, diretora de Hemoterapia da Hemoba, “é importante que as pessoas façam sua doação antes de fazer a tatuagem e escolham estúdios que sigam todas as normas de segurança. Além disso, recomendamos que, após seis meses do procedimento, voltem a doar, já que as mulheres podem doar até três vezes ao ano e os homens, até quatro”.