HGE vai ter reforma de R$ 118 milhões, com nova emergência e heliponto

Pacote inclui ainda novidades para outras unidades de saúde

Carol Neves

Publicado em 26 de março de 2025 às 10:25

HGE vai ter nova emergência e heliponto Crédito: Divulgação

O Hospital Geral do Estado (HGE), principal referência em ortopedia e trauma na Bahia, vai receber um aporte de R$ 118 milhões para sua mais completa reforma em 35 anos de história. A unidade será transformada com a construção de uma nova emergência ampliada, contando com 52 leitos divididos entre adultos e pediatria, e a construção de um heliponto.>

O anúncio da obra no HGE foi feito em meio a um pacote de R$ 168,9 milhões para a saúde de Salvador, feito pelo governo estadual na terça-feira (25). >

Entre as novidades está a implantação de um heliponto para emergências, a criação de 10 novos leitos de UTI - incluindo uma unidade neurológica especializada - e a completa climatização de todos os ambientes, além de um moderno ambulatório com 14 salas de atendimento. A infraestrutura de acesso também será modernizada, com a construção de 130 vagas em estacionamento elevado e nova sinalização viária. >

Outras unidades estratégicas da rede pública também serão beneficiadas. O Centro Estadual de Oncologia (Cican) receberá R$ 26,7 milhões para ampliação, incluindo a instalação do primeiro PET Scan do SUS na Bahia, equipamento essencial para diagnóstico precoce de câncer. Já o Hospital Roberto Santos terá seu setor de hemodinâmica modernizado com um angiógrafo de última geração, permitindo exames mais precisos do sistema circulatório. >

Para o Hospital da Mulher, está prevista a construção de um novo ambulatório no Largo de Roma, em espaço que antes abrigava uma escola estadual. Com 35 consultórios, a unidade deve ser entregue em seis meses, melhorando o acesso aos serviços de saúde feminina na capital. >