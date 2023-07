História de modelo baiana será exibida no Profissão Repórter desta terça (25)

A trajetória da carreira da modelo baiana Camila Santos, de 28 anos, será exibida no programa Profissão Repórter, da TV Globo, nesta terça-feira (25). A edição mostrará casos de modelos que romperam as barreiras para conquistar o mundo da moda. A história de Camila será acompanhada pela jornalista Milena Rocha. O Profissão Repórter vai ao ar depois de No Limite, às 23h45.



A baiana ganhou as passarelas depois que um agente de modelos de São Paulo a viu na televisão numa matéria sobre o Mapa da Fome da ONU, exibida também pela TV Globo.