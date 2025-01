CRIME

Homem acusado por assaltos é morto no bairro da Liberdade

Caso foi registrado na noite desta quinta-feira (2)

Um homem, identificado como Rodrigo Horácio Evangelista dos Santos, de 21 anos, foi encontrado morto por policiais militares na noite de quinta-feira (2), no bairro da Liberdade, em Salvador. De acordo com a Polícia Militar da Bahia (PM-BA), agentes da 37º Companhia Independente (CIPM), foram acionados por uma denúncia de uma pessoa morta em via pública. Na Estrada da Liberdade, os PMs constataram a morte e acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para realização de perícia.

A Polícia Civil da Bahia (PC) identificou o corpo de Rodrigo e informou que a 3ª Delegacia de Homicídios de Salvador investiga a morte do homem, que foi atingido por disparos de arma de fogo. No local, foram expedidas as guias para perícia e remoção do corpo, e diligências estão sendo realizadas para identificar a autoria e motivação do crime. Informações iniciais, no entanto, apontam que a vítima estaria cometendo assaltos na região e por isso acabou morta.