CRIME

Homem ameaça mãe com faca, descumpre medida protetiva e é preso no interior da Bahia

Ele descumpriu uma medida protetiva de urgência em favor da idosa de 84 anos

Um homem de 43 anos foi preso em flagrante, nesta terça-feira (11), após descumprir uma medida protetiva de urgência que impede que ele se aproxime de sua mãe, que tem 84 anos. As irmãs do suspeito o denunciaram na última terça-feira (4). Segundo elas, o homem agrediu a mãe e a ameaçou com uma faca. O episódio aconteceu na cidade de Santo Estêvão. >