CONCEIÇÃO DO COITÉ

Advogado morto na Bahia acusou irmãos em vídeo: 'Se me matarem foi a mando deles'

Elido Ernesto Reyes Junior disse que era vítima de ameaças

Carol Neves

Publicado em 11 de fevereiro de 2025 às 12:55

Elido Ernesto Reyes Junior Crédito: Reprodução

O advogado que foi assassinado na manhã desta terça-feira (11) em Conceição do Coité, na Bahia, gravou um vídeo no ano passado em que diz que se sentia ameaçado. "Se me matarem foi a mando deles", diz Elido Ernesto Reyes Junior, 53 anos, citando os dois irmãos e um inquilino que mora no prédio deixado no espólio do pai dele. >

Na gravação, o advogado se atrapalha e registra a data como 25 de dezembro de 2025. "Estou fazendo esse vídeo como registro porque me sinto ameaçado", inicia ele. O advogado explica que tem problemas com dois irmãos. O irmão, diz, o acusou de agredir a mãe. "Minha mãe tem Alzheimer, eles interditaram minha mãe em Salvador, apesar dela morar aqui", denunciou. >

Ele relata que outro conflito envolvia o prédio deixado pelo pai. Ele e o irmão doaram a parte deles para a mãe, mas a irmã preferiu manter o que era de direito dela. Depois, Elido acabou comprando uma parte do imóvel. Recentemente, uma confusão se criou envolvendo um homem que chama de "forasteiro" de Madre de Deus e "suposto inquilino" da irmã. >

O inquilino da irmã, diz, é oficial de um cartório e o teria ameaçado acompanhado por um homem armado com faca, porque queria usar o andar de Elido no prédio para abrir uma academia. "Eu espero nunca usar esse vídeo, estou distribuindo para algumas pessoas. Mas se me matarem, ou tiver morte inexplicável, foi a mando deles", diz citando os nomes. O CORREIO não conseguiu contato dos citados e por isso não vai divulgar os nomes. Além disso, eles não são considerados suspeitos pela polícia no momento. >

A Polícia Civil não informa qual a linha de investigação. Ernesto estava dirigindo o veículo por volta das 9h40, na Rua Bailon Lopes Carneiro, no Centro da cidade, quando um homem de moto aproximou-se do veículo e disparou. O advogado morreu ainda no local. A rua estava movimentada no momento do crime, mas não houve outros feridos. A morte teve indícios de execução. O caso é investigado pela delegacia da cidade. >