CONCEIÇÃO DO COITÉ

Advogado é morto a tiros dentro do carro em cidade na Bahia

Crime teve indícios de uma execução

Um advogado identificado como Elido Ernesto Reyes Junior, 53 anos, foi morto a tiros dentro do carro, na cidade de Conceição do Coité, no interior da Bahia, na manhã desta terça-feira (11). >

Segundo as primeiras informações, Ernesto estava dirigindo o veículo por volta das 9h40, na Rua Bailon Lopes Carneiro, no Centro da cidade, quando um homem de moto aproximou-se do veículo e disparou. O advogado morreu ainda no local. A rua estava movimentada no momento do crime, mas não houve outros feridos. >