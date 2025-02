STALKING

Mulher é indiciada por perseguir e ameaçar homem após 1º encontro na Bahia

Os dois se conheceram em um aplicativo de relacionamentos

Uma mulher de 37 anos foi indiciada pelos crimes de perseguição tentativa de extorsão, difamação, calúnia e ameaça em Belo Campo, no sudoeste baiano, por stalkear um homem com quem teve um encontro amoroso. A Polícia Civil informou que já remeteu o inquérito do caso à Justiça, na sexta-feira (7). >