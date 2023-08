Homem arrasta cobra em rua e cachorro é mordido após se aproximar em Salvador

Salvador não é para amadores, e um morador do bairro da Mata Escura, na capital baiana, mostrou exatamente isso. Ele viralizou nas redes sociais ao ser flagrado arrastando uma cobra gigante pelas ruas do local.



Outras pessoas que passavam pelo local ficaram surpresas com o tamanho do reptil que, pelas imagens, gira em torno de 2 metros.



Um cachorro, vendo aquela situação, se aproximou da cobra, e acabou sendo mordido na região da face. Desesperado, o cão começa a gritar de dor. Um outro morador chuta a cobra, mas não adianta. Uma terceira pessoa chega com um bastão, e atinge a cobra para que a reptil pudesse largar o cachorro.