SALVADOR

Homem baleado é encontrado de mãos amarradas em Coutos

Homem foi encaminhado ao Hospital do Subúrbio, mas não resistiu aos ferimentos

Um homem foi encontrado com as mãos amarradas na noite de segunda-feira (6) em Coutos. Na Rua dos Castores, Marcos Vinicius Pinto Costa, de 26 anos, foi achado com marcas de disparos de arma de fogo.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital do Subúrbio, mas não resistiu aos ferimentos. A investigação da morte está sob a responsabilidade da 3ª Delegacia de Homicídios de Salvador. A perícia e a remoção do corpo já foram solicitadas e buscas estão sendo realizadas para identificar autoria e motivação do crime.